نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

نشرت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وظهرت نوال بإطلالة جديدة من الجلد بفستان كت قصير أسود ضيق ومكشوف الصدر، ولم يميزه سوى سوستة بالجانبين الايمن والايسر للفستان.



ونسقت نوال ماكياج هادئا وانيقا مناسبا لاطلالتها وتسريحة شعر دون تكلف وعادية جدا ومن الاطراف كيرلي واسع ، والتقطت الصورة وهي تقف وتنحني الي الامام قليلا.



وظهرت نوال في الصورة ترتدي شراب فوال اسود فاتحا جدا، وكتبت نوال عدة هاشتاجات عن الشتاء والموضة وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة.



وكانت ابرز التعليقات " نسيتينا هالبرد"