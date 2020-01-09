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فن

المخرج المساعد لـ "لص بغداد": الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور

الخميس 09/يناير/2020 - 11:14 م
لص بغداد
لص بغداد
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سعيد فراج
تترقب ندى منير المخرج المساعد لفيلم "لص بغداد " طرحه بدور العرض السينمائي أواخر شهر يناير الجارى والذي يلعب بطولته محمد إمام وفتحى عبدالوهاب وأمينة خليل وياسمين رئيس وإخراج أحمد خالد موسى مشددة على أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور.

وعبرت ندى عن سعادتها بالعمل مع المخرج أحمد خالد موسي موضحة أنه يتميز بالاحترافية في العمل وله بصمات تميزه عن غيره من المخرجين في كل أعماله السابقة حيث أضاف لها خبرات كبيرة أثناء تصوير الأعمال التى جمعتهما معا مشددة على وجود كيمياء واضحة بينهما.

وأكدت أن أجواء التصوير كان يسودها روح الحب والتعاون بين كل طاقم العمل خاصة أن الفيلم يضم نجوم بحجم محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وأمينه خليل ومحمد عبدالرحمن (توتا) وأحمد العوضي.

وكشفت ندى عن أن لص بغداد هو التعاون الرابع بينها وأحمد خالد موسى وذلك بعد مسلسل " مملكه إبليس " بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وإيمان العاصي الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومسلسلى "من الجاني" و"بعد البداية".

يذكر أن آخر أعمال ندى كمساعد مخرج في السينما كان من خلال فيلم "١٢٢" بطولة طارق لطفى وأحمد داوود وأمينة خليل والذي عرض العام الماضي الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ومن جانب آخر تعاقدت ندى للعمل كمساعد مخرج مع المخرج سامح عبد العزيز في مسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل اسما مؤقتا "دهب عيرة" والذي تقوم ببطولته النجمة يسرا.
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