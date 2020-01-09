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بعد انخفاض الدولار.. هل تنخفض أسعار السلع.. حماية المستهلك يجيب

الخميس 09/يناير/2020 - 10:58 م
الدولار
الدولار
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هاني حسين
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، تعليقا على انخفاض الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، إن هناك استراتيجية تنتهجها الدولة للإصلاح الاقتصادي وتؤكد على ان الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، ووعي المواطن العامل الرئيسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف عبد المعطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن هناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء لدراسة الوصول إلى التكلفة الفعلية للسلع لكي يعرف المواطن تكلفة السلع الفعلية.

وتابع:" مصر دولة قانون، وهناك إجراءات عديدة يتم اتباعها وعلى رأسها ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح باللغة العربية على كل السلع المعروضة للمستهلك".

وأكمل راضي عبد المعطي:" التجار الذي يغالي في الأسعار لن يكتب السعر، ونلزم التاجر بإعطاء فاتورة واضحة للمستهلك تبين بيانات المحل والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وقيمة السلعة التي يقوم المستهلك بشرائها".
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