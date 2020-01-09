AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

نورهان البطريق تكتب: لا تكن قاسيًا... فتهجر!‎

الخميس 09/يناير/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
"لين القلب" كلمة السر التي تحاوط كل علاقة أصرت على النجاح، واستمرت بنفس القدر من التوهج الذي بدأت به، فما من أحدهم أدرك أن الآخر إنسان، وأنه ليس بملاك أو شيطان، إلا واستطاع أن يتغاضى عن الزلات، ويتجاوز عن الهفوات. حينما يغلب تسامحه على غضبه، وينتصر صفحة على نفاد صبره. علاقة تقوم على التماس الأعذار لا اصطياد الأخطاء، علاقة تعتمد أكثر على حسن السماع واتساع الصدر لا على إصدار الأحكام والتسرع في التقييم واتخاذ القرار، علاقة تدرك أن الملامح الباهتة وكثرة الزفرات وتعدد التنهيدات ليست بطبع، إنما حالة استثنائية تحتاج من الآخر الدعم والمساندة، علاقة تعالج تقلباتها بالرفق لا بالهجر، بالرأفة لا بالبعاد.

القسوة كفيلة أن تقضي على أي علاقة مهما كانت قوتها، فالاهتمام لا يمكن أن يكون عوضًا للجمود، وكلمات الغزل لا يمكن ان تحل محل الجحود، فقد يغض المرء طرفه عن الكثير من النواقص في علاقته بالآخر في سبيل أن يشعر بالمرونة واللين في العلاقة، أن تعتمد علاقتهما على البساطة لا على التعقيد، والوضوح لا الغموض. أن يكون الآخر ضنينًا بك أهم بكثير من أن يهتم بك، فالشعور بالرحمة أعمق بكثير من أية أمور سطحية يمكن الاستغناء عنها والعيش بدونها لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التي تقتصر على طرفين فحسب، حينها يتفقد كل منهما في الآخر لين القلب، متغاضيان عن سواها.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. تحرك عاجل بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء.. شروط حصول الأرملة والأبناء على المعاش في القانون الجديد

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

فيديوجراف| تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس.. فيديو

ماذا بينك وبين الله.. جسد والد إيهاب توفيق لم تمسسه النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد

نستينا البرد.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة تثير الجدل

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون