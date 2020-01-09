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فن

بصورة أبيض وأسود.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مكى

الخميس 09/يناير/2020 - 11:36 م
أحمد مكى
أحمد مكى
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محمد بدران
نشر النجم أحمد مكى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد مكى فى الصورة بتقنية الأبيض والأسود داخل سيارته وهو يرتدي تيشيرت اسود ونظارة شمس، نالت اعجاب متابعيه، وعلق قائلًا "مساكم ورد"

يذكر ان مسرح كايرو شو أعلن الانتهاء من الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة باحدث إنتاجاته لمسرحية " حزلؤم " لنجم الكوميديا أحمد مكي ، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو عن سعادته بتقديم شخصية حزلؤم في عمل مسرحي .. مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما و التليفزيون من قبل ، و سيتحقق في المسرح حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة .

وغاب أحمد مكي عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2019، بعد أن كان حريصا على المنافسة بأجزاء مسلسله الشهير "الكبير أوي".
بصورة أبيض وأسود.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد مكى
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