الكاف يلعب بالنار.. الزمالك مهدد بالإقصاء من البطولة الإفريقية بسبب قطر



وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن عبر تصريحات رسمية له عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر ، ورفض الكاف التعامل مع تصريحات مسئولى القلعة البيضاء بمحمل الجد ، فى ظل اعتماد الكاف فى تعاملاته على الخطابات الرسمية وهو ما لم يقدمه الزمالك حتى الآن .



وأكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الزمالك أصبح على موعد من العقوبات المغلظة فى حال تمسك مسئوليه بعد الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسى .



وأكد المصدر أن العقوبات التى ستوقع على الزمالك ستكون كالأتى العقوبة الأولى وهى إقصاد الفريق الأبيض من بطولة دورى أبطال إفريقيا الجارية ، والعقوبة الثانية هى حرمان الزمالك من المشاركة فى أى بطولة إفريقية لمدة 3 سنوات متتالية ، أما العقوبة الثالثة ستكون فرض غرامة مالية مغلظة على الفريق الأبيض .



وأضاف أن الكاف لم يفتح سيناريوهات عدم خوض الزمالك للمباراة سواء بمشاركة نهضة بركان المغربي وصيف بطولة الكونفيدرالية أو تأجيلها مشيرا إلى أن فى حال إصرار الزمالك على الانسحاب فإن المكتب التنفيذي للكاف سيحدد طرفى مباراة السوبر وموعدا جديدا لإقامتها .



وشهدت الأيام الماضية توقيع أحمد أحمد رئيس الكاف عقدا رسميا مع إحدى الشركات القطرية لاستضافة مباراة السوبر الإفريقي لـ 3 نسخ متتالية تبدأ من مباراة الترجى التونسى والزمالك المقرر إقامتها 14 فبراير المقبل .



ويدرس مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى إمكانية التراجع عن عدم الذهاب إلى قطر وخوض مباراة السوبر الإفريقي خوفا من العقوبات المغلظة على الفريق والتى سيكون على رأسها الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا الجارى والتى يسير بها الفريق الأبيض بشكل جيد بعد اقترابه من التأهل إلى الدور ربع النهائى بها نتيجة احتلاله المركز الثانى بمجموعته الأولى خلف مازيمبى الكونغولى.

توعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " نادي الزمالك بعقوبات مغلظة حال تخلفه عن خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي فى 14 فبراير المقبل بقطر.