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تعليم

البحث العلمي تعلن وظائف شاغرة في SESAME .. تفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:09 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن وظيفتين شاغرتين فى المجال التقنى والعلمى وبيانهم.

يأتى ذلك فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى مع مشروع السينكرترون الاشعاعى الضوئى SESAME، والوظيفيتن هما:

1-Accelerator Physicist (p1-Stepl

2-Users Officer (p1-Skepl)

وأشارت إلى أن مدة شغل الوظيفة ثلاث سنوات منها 12 شهرًا مده اختبار، آخر موعد لإرسال الترشيحات الأول من مارس 2020.

واوضحت أنه على المرشحين موافاة الـSESAME بالسيرة الذاتية باللغة الانجليزية مع خطاب موجه للمدير الإداري في SESAME مع استيفاء استمارة التقديم الكترونيًا.

واضافت الأكاديمية، أنها ستعطى الأولوية للمرشحين من الدول الأعضاء فى الـــــــــــــSESAME فى حال تساوى خبراتهم و مؤهلاتهم مع غيرهم من المرشحين

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على شروط شغل الوظيفة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني https://www.sesame.org.jo/sesames/jobs
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