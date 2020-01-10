AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الارتعاش أغربها .. علامات مبكرة للإصابة بأمراض الكلى

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:30 ص
الكلى
الكلى
Advertisements
لمياء الياسين
معظم أمراض الكلى يمكن أن تتطور دون أي أعراض على الإطلاق مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر لمرض مزمن لكن فى المقابل إليك وفقا لموقع Bright Side بعض الأعراض غير الواضحة التي يمكن أن تشير إلى مشاكل في الكلى.


1. ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم له تأثير سلبي على الكلى - فهو يدمر الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي مما يصعّب على الكلى إخراج السموم من الجسم.

2. الحكة وجفاف الجلد
الحكة واليرقان قد يشير إلى أن الكلى لا تعمل كما ينبغي. قد تظهر هذه الأعراض غير السارة بسبب وجود كمية زائدة من الفسفور لا يغادر الجسم أو من التسمم بسبب منتجات التمثيل الغذائي.

3. الرغبة في الحصول على أكثر دفئا بغض النظر عن درجة الحرارة

الإرتعاش والتعب وصعوبة التنفس والأرق والضعف كلها علامات على فقر الدم الذي يعرفه الكثير من الناس. مشاكل في الكلى قد تبطئ إنتاج هرمون الإريثروبويتين . هذا الهرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام. قد يكون فقر الدم المزمن علامة على أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتشرة فى الأسواق.. 4 أطعمة مشهورة تشكل خطورة على صحة الكليتين

انعدام الرؤية والإغماء.. أعراض انخفاض ضغط الدم

رغم عدم ظهور أعراض..علامات تحذيرية لإصابتك بحصوات الكلى

غير متوقعة.. تعرف على أعراض وأسباب ضغط الدم عند النساء والأطفال

حكة الجلد أبرزها.. 8 علامات تحذيرية لوجود خلل في وظائف الكلى

أعراض تحذيرية تشير إلى مشاكل في الكلى.. وعادات تساعدك في الحفاظ على صحتها

ترشيحاتنا

من ألمانيا.. شاهد| سعد سمير برفقة زوجته بعد عملية وتر أكيليس

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

عدلي القيعي يعلن موعد الانتهاء من فرع الأهلي بالتجمع الخامس.. فيديو

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس.. فيديو

مصطفى بكري يكشف كواليس حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية