الارتعاش أغربها .. علامات مبكرة للإصابة بأمراض الكلى

معظم أمراض الكلى يمكن أن تتطور دون أي أعراض على الإطلاق مما يؤدي إلى التشخيص المتأخر لمرض مزمن لكن فى المقابل إليك وفقا لموقع Bright Side بعض الأعراض غير الواضحة التي يمكن أن تشير إلى مشاكل في الكلى.





1. ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم له تأثير سلبي على الكلى - فهو يدمر الأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي مما يصعّب على الكلى إخراج السموم من الجسم.



2. الحكة وجفاف الجلد

الحكة واليرقان قد يشير إلى أن الكلى لا تعمل كما ينبغي. قد تظهر هذه الأعراض غير السارة بسبب وجود كمية زائدة من الفسفور لا يغادر الجسم أو من التسمم بسبب منتجات التمثيل الغذائي.



3. الرغبة في الحصول على أكثر دفئا بغض النظر عن درجة الحرارة



الإرتعاش والتعب وصعوبة التنفس والأرق والضعف كلها علامات على فقر الدم الذي يعرفه الكثير من الناس. مشاكل في الكلى قد تبطئ إنتاج هرمون الإريثروبويتين . هذا الهرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام. قد يكون فقر الدم المزمن علامة على أن الكلى لا تعمل بشكل صحيح .