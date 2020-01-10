قبل افتتاحه بساعات.. التفاصيل الكاملة لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.. وسر الأسطورة المرتبطة بإنشائه منذ 140 عاما.. صور

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الجمعة المعبد اليهودي"الياهو هنبي" في الإسكندرية،وذلك بعد انتهاء مشروع ترميمه، وبلغت تكلفته 67 مليون جنيه.



وننشر معلومات عن قصة وتاريخ المعبد والتي ستعلنها الوزارة اليوم عقب الافتتاح،حيث قال مصدر بالآثار أن المعبد مسجل ضمن الآثار بالقرار الوزاري رقم 16 بتاريخ 19 يناير 1987.



ويرجع تاريخ الإنشاء لعام 1881 م الموافق 5641 بالتقويم العبري ،وذلك طبقا لما هو مسجل على لوحة رخامية بجوار المعبد،وهو ذو قيمة للطائفة اليهودية وذلك نظرا للأسطورة الشائعة بأن الياهو أحد أنبياء اليهود قد ظهر بعد وفاته في المكان المقام عليه المعبد لعدد من رجال الدين اليهودي .



والمعبد مقسم إلي مبنيين الرئيسي وهو مبني المعبد والمبني الثاني مخصص للنساء،ويقع مدخل المعبد في الجهة الغربية وتتقدم الواجهة عشر درجات من الرخام تؤدي إلي المدخل الرئيسي .



وللمدخل باب علي جانبيه عمودين من الرخام تعلوه شرفة عليها كتابات باللغة العبرية تشير إلي إسم المعبد وأهميته،وعلي يمين ويسار المدخل الرئيسي بابان أقل ارتفاعًا يعلو كل منهما نافذة ذات عقد دائري وتوجد أعلي الواجهة الرئيسية للمعبد جامة بداخلها نجمة سداسية



والمعبد من الداخل مستطيل الشكل ويتكون من طابقين مشيد على الطراز البازيلكي ومقسم إليه 5 أروقة اوسطهم أكبرهم حيث يرتفع علي أعمدة رخامية تعلوها عقود نصف دائرية بها نوافذ من الزجاج الملون تزينها مصابيح ومشكاوات من النحاس والفضة ذات أشكال متنوعة.



أما الرواق الشمالي والجنوبي فمحمولان علي دعامات مستطيلة وعلي جانبي كل دعامة عمودان رخاميان صغيران وهما أقل ارتفاعًا من الرواق الأوسط ،كما يوجد باعلي الحائط الشمالي الجنوبي 5 نوافذ كبيرة يعلو كل نافذة عقد نصف دائري من الزجاج الملون.



والهيكل يقع في الجهة الشرقية للمعبد ووجهته من الرخام ويعلوه عقد نصف دائري محمول علي أعمدة رخامية ويصعد إليه بست درجات سلم من الرخام ويوجد علي جانبيه صفان من الأعمدة المعدنية تحمل قناديل ومصابيح الإضاءة.



كما يتوسط الهيكل كتابة عبرية عبارة عن آيات من التوراة، وللهيكل افريز من الرخام يحتوي على أشكال زخرفية من المعدن وبداخل الهيكل دولاب الأسفار به مجموعة كبيرة من صناديق التوراة المكتوبة على الورق والجلد بخط اليد



ومقصورة الصلاة مخصصة للوعظ تقع غرب الهيكل ويحيط بها من الجهة الجنوبية والشمالية والغربية مجموعة من الدكك والكراسي الخشبية علي شكل صفوف متوازية لجلوس المصلين.



من جانبه قال العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية و المشرف العام علي القاهرة التاريخية أن ترميم المعبد تضمن التدعيم الإنشائي للمبني و الترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية و الحوائط المزخرفة و كذلك العناصر الخشبية و النحاسية بالاضافة الي تطوير نظم للإضاءة الحديثة و التأمين و الإنذار.