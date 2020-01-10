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أخبار البلد

عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:52 ص
يارا نعوم و عماد
يارا نعوم و عماد متعب
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شروق حمدى
نشرت يارا نعوم زوجة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت يارا نعوم برفقة عماد متعب و ابنتها تمارا خلال قضاء عطلتهما بوادى الريان بمحافظة الفيوم.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى يارا نعوم و جاءت ابرز التعليقات : نورت الفيوم يا ملك الدقيقة 90 , منور يا كابتن , ربنا يخليكم لبعض

يذكر أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 2008، وتزوجت يارا نعوم من عماد متعب عام 2011 وأنجبا تمارا وسيلين.
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