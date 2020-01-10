عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

نشرت يارا نعوم زوجة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وظهرت يارا نعوم برفقة عماد متعب و ابنتها تمارا خلال قضاء عطلتهما بوادى الريان بمحافظة الفيوم.



ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى يارا نعوم و جاءت ابرز التعليقات : نورت الفيوم يا ملك الدقيقة 90 , منور يا كابتن , ربنا يخليكم لبعض



يذكر أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 2008، وتزوجت يارا نعوم من عماد متعب عام 2011 وأنجبا تمارا وسيلين.

