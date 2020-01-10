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أخبار العالم

بعد اعتقال دام 32 عاما.. إسرائيل تفرج عن صدقي المقت عميد الأسرى السوريين

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:42 ص
صدقي المقت
صدقي المقت
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سمر صالح
أفادت وكالة "سانا" السورية بتحرير عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي المقت بعد اعتقال دام 32 عامًا.

وقال الأسير المحرر صدقي المقت كما تحررت بدون شروط سيتحرر الجولان بدون شروط، مؤكدا أنه سيتابع مشوار النضال حتى تحرير كامل الجولان المحتل.

ووجه الأسير المحرر صدقي المقت التحية إلى الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري وللشعب السوري.

وكانت مصادر خاصة في الجولان المحتل أكدت لـ " سانا" في القنيطرة أنه سيتم تحرير الأسير المقت دون أي شروط ليعود إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

يذكر أن الأسير المقت رفض سابقًا إطلاق سراحه المشروط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإبعاده عن الجولان السوري المحتل ومسقط رأسه بلدة مجدل شمس، مشددًا على انتمائه لوطنه سورية وتمسكه بالهوية العربية السورية وحقه بالحياة في منزله ببلدته.

وكانت سلطات الاحتلال أطلقت سراح الأسير المقت في أغسطس من عام 2012 بعد 27 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من فبراير عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وأصدرت في الـ 16 من مايو عام 2017 قرارًا بسجنه 14 عاما بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.
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