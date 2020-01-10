هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الجمعة 10-1-2020 بشكل كبير، بعد ارتفاعات أمس الخميس التي بلغت حوالي 10 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام، بتراجع 16 جنيها كاملًا عن أمس، وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا.





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