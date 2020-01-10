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اقتصاد

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:41 ص
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الجمعة 10-1-2020 بشكل كبير، بعد ارتفاعات أمس الخميس التي بلغت حوالي 10 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 الأكثر انتشار ومبيعا قيمة 688 جنيهات للجرام، بتراجع 16 جنيها كاملًا عن أمس، وذلك بعد هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا.

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سعر عيار 21 اليوم الجمعة
سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشار سجل 688 جنيها

سعر عيار 18 اليوم الجمعة

عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام بتراجع 16 جنيها

سعر عيار 24 اليوم الجمعة 10-1-2020 

عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام بتراجع 22 جنيها عن أمس

الأسعار العالمية للأوقية اليوم الجمعة

سجلت سعر الأوقية نحو 24,453 جنيها بالبورصات العالمية 

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنية الذهب نحو 5,504 جنيه

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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