تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، تراجعا كبيرا، اليوم الجمعة 10-1-2020، عن سعر صرفه بمستهل تعاملات أمي بواقع 7 قروش، بحسب آخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-1-2020
أسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.93 للشراء و16.03 جنيه للبيع بعد أن كانت أمس 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم الجمعة 10-1-2020
سجل اليورو الأوروبى حوالى 17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع بتراجع بلغ 8 قروش عن أسعاره أمس.
أسعار الجنيه الإسترلينى
سجل الجنيه الإسترلينى حوالى 20.78 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشا
أسعار الفرنك السويسرى
والفرنك السويسرى سجل حوالى 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش
أسعار الين الياباني
سجل 100 ين يابانى حوالى 14,56 جنيه للشراء و14,66 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا عن أمس الخميس
أسعار العملات العربية اليوم الخميس 10 يناير 2020
أسعار الريال السعودى
سجل الريال السعودى حوالى 4.24 جنيه للشراء و4,27 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن أمس
أسعار الدينار الكويتى
سجل الدينار الكويتى حوالى 52,51 جنيه للشراء و55,85 جنيه للبيع بتراجع 21 قرش عن أسعاره أمس
أسعار الدرهم الإماراتى
سجل الدرهم الإماراتى حوالى 4,33 جنيه للشراء و4,36 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن أمس.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 10-1-2020
أسعار الدولار اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه 15.93 للشراء و16.03 جنيه للبيع بعد أن كانت أمس 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع.
أسعار اليورو اليوم الجمعة 10-1-2020
سجل اليورو الأوروبى حوالى 17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع بتراجع بلغ 8 قروش عن أسعاره أمس.
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أسعار الجنيه الإسترلينى
سجل الجنيه الإسترلينى حوالى 20.78 جنيه للشراء و20.90 جنيه للبيع بتراجع 16 قرشا
أسعار الفرنك السويسرى
والفرنك السويسرى سجل حوالى 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش
أسعار الين الياباني
سجل 100 ين يابانى حوالى 14,56 جنيه للشراء و14,66 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشا عن أمس الخميس
أسعار العملات العربية اليوم الخميس 10 يناير 2020
أسعار الريال السعودى
سجل الريال السعودى حوالى 4.24 جنيه للشراء و4,27 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن أمس
أسعار الدينار الكويتى
سجل الدينار الكويتى حوالى 52,51 جنيه للشراء و55,85 جنيه للبيع بتراجع 21 قرش عن أسعاره أمس
أسعار الدرهم الإماراتى
سجل الدرهم الإماراتى حوالى 4,33 جنيه للشراء و4,36 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن أمس.