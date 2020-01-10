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أخبار العالم

اندلاع حريق أعلى برج بكورنيش جدة.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:11 ص
اندلاع حريق أعلى
اندلاع حريق أعلى برج بكورنيش جدة
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شيماء مصطفى
اندلع حريق اليوم الجمعة، في أحد الأبراج تحت الإنشاء بمدينة جدة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني عمليات إخماده.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على موقع "تويتر"، صورًا تظهر اندلاع النيران في أسطح أحد الأبراج، فيما نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النيران وهي تتطاير من المبنى.



وقال الدفاع المدني في تغريدة له: «باشر مدني جدة حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق».

وأظهر مقطع فيديو، السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، والتي أشارت إلى عدم وقوع أي أضرار.

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