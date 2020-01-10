بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.تألقت درة فى جلسة التصوير بإطلالة أنثوية ناعمة من أختيار الإستايلست يمنى مصطفى، حيث ارتدت فستان روز طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر،وقد حمل فستان درة توقيع دار أزياء Villa Baboushka.وتزينت الفنانة التونسية درة بمجوهرات فخامة من Michael Oro Jewellery، فيما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.فيما أعتمدت على تسريحة شعر مميزة زادت من جمالها من أنامل المصفف Chez Richard .