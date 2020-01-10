هيكون معاهم.. ريهام سعيد تكشف سبب خوفها على ابنها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة مؤثرة تعبر عن أم تودع إبنها وهو ذاهب لأداء واجبه الوطنى فى الجيش.





وأعلنت ريهام فى تعقيبها على الصورة عن دخول ابنها للجيش بعد أشهر قليلة وخوفها عليه.





علقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "يارب يارب فرح كل أم بعودة إبنها ، كلها شهور وابنى هيكون معاهم، سترك يا رب".





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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"‎.



