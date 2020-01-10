AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيكون معاهم.. ريهام سعيد تكشف سبب خوفها على ابنها

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:24 م
ريهام سعيد وابنها
ريهام سعيد وابنها
Advertisements
امل مجدي
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة مؤثرة تعبر عن أم تودع إبنها وهو ذاهب لأداء واجبه الوطنى فى الجيش.

وأعلنت ريهام فى تعقيبها على الصورة عن دخول ابنها للجيش بعد أشهر قليلة وخوفها عليه.

علقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "يارب يارب فرح كل أم بعودة إبنها ، كلها شهور وابنى هيكون معاهم، سترك يا رب".

اقرأ ايضًا:
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة "الحياة"‎.

وكانت محكمة جنح قسم الجيزة، قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها ‏فى قضية "إهانة السمنة"، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوني قوية يا فلسطين.. ريهام سعيد تنشر صورة من أرض الزيتون

ريهام سعيد: حمو بيكا صوته أحسن من محمد رمضان

بكلمات مؤثرة .. ريهام سعيد تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد

تصرف غريب من ريهام سعيد على السوشيال ميديا

إلهى يعدى عليكم أتوبيس.. رسالة شديدة اللهجة من ريهام سعيد لـ اللي زعلوها في 2019

ريهام سعيد تحن لـ صبايا الخير: برنامج عظيم

ترشيحاتنا

صفعة لـ أردوغان.. تونس تتعهد بالوقوف ضد التدخل الأجنبي في ليبيا

شاهد.. إنجي وجدان في أحدث ظهور برفقة زوجها

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

انتقام أم غيرة .. شاب يقطع أنف حبيبته و يضرب رأسها في المرحاض

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

شاهد | أول صور لـ قتيل فيلا نانسي عجرم مجردا من ملابسه داخل منزلها

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

البترول أيضا يتراجع.. أسعار النفط اليوم تنخفض بسبب المخزونات الأمريكية

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير