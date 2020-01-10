فيديوجراف| الثلوج تكسو جبل اللوز في السعودية



ولمزيد من التفاصيل حول جبل اللوز بمنطقة تبوك الشمالية تابعوا الفيديوجراف التالى ...

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيمشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك فيوتساقطت الثلوج أعلى قمموأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون الى هذه المشاهد.وداعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحره، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه والتقاط الصور.