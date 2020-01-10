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فيديو جراف

فيديوجراف| الثلوج تكسو جبل اللوز في السعودية

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:14 م
فيديوجراف
أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.

وتساقطت الثلوج أعلى قمم جبال اللوز وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون الى هذه المشاهد.

وداعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحره منطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه والتقاط الصور.

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ولمزيد من التفاصيل حول جبل اللوز بمنطقة تبوك الشمالية تابعوا الفيديوجراف التالى ...
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