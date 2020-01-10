AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تبوك تحت الصفر.. 10 مشاهد مذهلة من جبل اللوز بالسعودية.. فيديو وصور

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:45 ص
جبل اللوز
جبل اللوز
Advertisements
سعيد العربي
تصدر هاشتاج #جبل_اللوز موقع التدوينات القصير تويتر السعودية وذلك بعد أن غطت الثلوج قمم الجبل وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون على هذه المشاهد لالتقاط الصور.




وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.


الثلوج قمم الجبل وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون على هذه المشاهد.





وداعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحرة بمنطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه ولالتقاط الصور.



وأعدّت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقّعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

إلغاء رحلات جوية وتحذيرات.. العواصف الجوية تضرب الولايات المتحدة

تساقط الثلوج على مدينة تبوك السعودية.. فيديو

ثلوج على قمة جبل موسى وظهور درب التبانة في سماء سانت كاترين

تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم

وصلت 2 تحت الصفر | درجات حرارة رهيبة وثلوج كثيفة في قرى ومدن لبنان

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

بفستان من لابورجوازي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

بعد وفاة والد إيهاب توفيق بسببها.. كيف تستخدم الدفاية بأمان

بكلمات مؤثرة| تامر حسنى ينعى والد إيهاب توفيق

تراجع كبير .. أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 10 يناير

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

بسبب الجن .. اختفاء فتاة سعودية من منزلها لمدة 3 أيام .. وهكذا عثروا عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أجواء أوروبية على أرض مصرية..سانت كاترين ترتدي الثوب الأبيض والثلج يغطي المدينة

مش بالسن.. 20 صورة تكشف عن إطلالات سميرة سعيد الشبابية.. صور