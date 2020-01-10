تبوك تحت الصفر.. 10 مشاهد مذهلة من جبل اللوز بالسعودية.. فيديو وصور

تصدر هاشتاج #جبل_اللوز موقع التدوينات القصير تويتر السعودية وذلك بعد أن غطت الثلوج قمم الجبل وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون على هذه المشاهد لالتقاط الصور.

















وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.









الثلوج قمم الجبل وأضفت مشاهد رائعة على الجبل مما جعل المواطنين يتوافدون على هذه المشاهد.





















وداعبت ثلوج وُصفت بالخفيفة، اليوم، مراكز تبوك الشمالية، فيما لا تزال الفرص مهيَّأة لنزول كميات من الثلوج. ووثّق رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر الثلوج؛ ومنها قرية البيضاء طريق الحرة بمنطقة تبوك، ودفعت الثلوج عشّاق التصوير لتتبع مواقعها للتنزه ولالتقاط الصور.













وأعدّت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، خطة شاملة للطوارئ؛ استعدادًا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقّعة خلال الساعات القادمة، على بعض المراكز الشمالية من المنطقة، وخاصة المراكز التابعة لمحافظة حقل؛ كجبل اللوز والظهر علقان.















