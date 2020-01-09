فيديوجراف| تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

تحرص الحكومة المصرية على العناية بالمواطن البسيط، وحمايته من ارتفاع الأسعار الذي يطال السلع الأساسية في بعض الأوقات، ولذلك تحاول الحكومة تطوير المنظومة التموينية باستمرار.
وفي الفيديوجراف التالي، يمكنك التعرف على شرح تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة.
وفي هذا الإطار، تدرس الحكومة مقترحا لتطوير المنظومة التموينية وتحويلها لمنظومة الدعم النقدي الجديدة، وذلك لتوفير خيارات أكثر للمواطن تمكنه من التصرف بحرية أكبر من الدعم الذي يحصل عليه من الدولة.
وفي الفيديوجراف التالي، يمكنك التعرف على شرح تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة.