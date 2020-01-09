فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لـ حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

نشب حريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر، والتهمت النيران الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الطابق الثانى وأحرقت أغلب محتويات الفيلا.
الحريق أسفر عن مصرع والد الفنان إيهاب توفيق الذى يبلغ 83 عاما، متأثرا بالاختناق بسبب الدخان الكثيف.
أمرت النيابة بتشريح جثة والد الفنان إيهاب توفيق، وكلفت الطب الشرعي بتقرير مفصل عن أسباب الوفاة.
الحريق أسفر عن مصرع والد الفنان إيهاب توفيق الذى يبلغ 83 عاما، متأثرا بالاختناق بسبب الدخان الكثيف.
أمرت النيابة بتشريح جثة والد الفنان إيهاب توفيق، وكلفت الطب الشرعي بتقرير مفصل عن أسباب الوفاة.
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ولمزيد من التفاصيل حول حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق تابعوا الفيديوجراف التالى.
ولمزيد من التفاصيل حول حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق تابعوا الفيديوجراف التالى.