فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لـ حريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده





فيديو جراف| مرض رينود.. السر وراء برودة الأطراف



ولمزيد من التفاصيل حول حريق فيلا والد الفنان إيهاب توفيق تابعوا الفيديوجراف التالى.

ولمزيد من التفاصيل حول حريق فيلا والدتوفيق تابعوا الفيديوجراف التالى.

نشب حريق داخل فيلابمدينة نصر، والتهمت النيران الطابق الأول بالكامل وانتقلت إلى الطابق الثانى وأحرقت أغلب محتويات الفيلا.الحريق أسفر عن مصرع والدالذى يبلغ 83 عاما، متأثرا بالاختناق بسبب الدخان الكثيف.أمرت النيابة بتشريح جثة والد، وكلفت الطب الشرعي بتقرير مفصل عن أسباب الوفاة.