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فن

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاه والد الفنان إيهاب توفيق

الخميس 09/يناير/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ايهاب_توفيق ، يتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا .

خبر مؤسف عالصبح 😒 اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب #ايهاب_توفيق ، مما أدى إلى وفاة والده💔، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس.

لا حول ولا قوه الا بالله حريق هائل يقضى على فيلا والد الفنان #ايهاب_توفيق ووالده يتوفى فى الحريق ..
البقاء لله .

أنا لله وانا اليه راجعون
البقاء للة
حريق فيلا الفنان ايهاب توفيق ووفاه والده الان في الحادث

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