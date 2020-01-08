فيديوجراف| إسعاد يونس ترتدي ملابسها بمسلسل السقوط في بئر السبع

اثارت متابعة لصفحة الإعلامية إسعاد يونس، على الفيس بوك الجدل بسبب تعليقها على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة .
وعلقت المتابعة عن الطقم التي ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، حيث لاحظت أنها ظهرت به منذ 26 عامل في مسلسل السقوط في بئر سبع .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ردود الافعال على تعليق المتابعة من خلال الفيديو جراف التالي.
وعلقت المتابعة عن الطقم التي ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، حيث لاحظت أنها ظهرت به منذ 26 عامل في مسلسل السقوط في بئر سبع .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ردود الافعال على تعليق المتابعة من خلال الفيديو جراف التالي.
- أثارت متابعة لصفحة الإعلامية إسعاد يونس، على الفيس بوك الجدل بسبب تعليقها على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة .
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- وعلقت المتابعة عن الطقم التي ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، حيث لاحظت أنها ظهرت به منذ 26 عامل في مسلسل السقوط في بئر سبع .
- ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ردود الأفعال على تعليق المتابعة من خلال الفيديو جراف التالي.