فيديوجراف| إسعاد يونس ترتدي ملابسها بمسلسل السقوط في بئر السبع

اثارت متابعة لصفحة الإعلامية إسعاد يونس، على الفيس بوك الجدل بسبب تعليقها على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة .



وعلقت المتابعة عن الطقم التي ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، حيث لاحظت أنها ظهرت به منذ 26 عامل في مسلسل السقوط في بئر سبع .



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ردود الافعال على تعليق المتابعة من خلال الفيديو جراف التالي.