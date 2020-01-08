AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| إسعاد يونس ترتدي ملابسها بمسلسل السقوط في بئر السبع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:04 م
تايير إسعاد يونس
تايير إسعاد يونس
Advertisements
منار شعبان
اثارت متابعة لصفحة الإعلامية إسعاد يونس، على الفيس بوك الجدل بسبب تعليقها على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة .

وعلقت المتابعة عن الطقم التي ارتدته الإعلامية إسعاد يونس، حيث لاحظت أنها ظهرت به منذ 26 عامل في مسلسل السقوط في بئر سبع .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ردود الافعال على تعليق المتابعة من خلال الفيديو جراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| كامل الأوصاف.. ياسمين صبري تحدد صفات زوجها المستقبلي

فيديوجراف | سر الهجوم على إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري

فيديوجراف| فستان الأميرة ديانا للبيع بالمزاد للمرة الثانية

فيديوجراف| شرعنة المستوطنات الإسرائيلية .. تحول أمريكي يخالف القانون الدولي

فيديوجراف| رد فعل كيم كاردشيان بعد السخرية من فستانها

فيديوجراف | تحرش جماعي .. التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة المنصورة

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الـ 48 ساعة القادمة.. ودرجات الحرارة ترتفع فى هذا الموعد.. فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على البلاد غدا مصحوبة بأتربة ورياح.. َوالصغرى بالقاهرة 8 درجات

بعد غيابه عن حفل الأفضل في افريقيا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

أول تعليق من الحكومة العراقية على القصف الإيراني لمواقع أمريكية

تونس تضبط أسلحة تركية كانت في طريقها إلى ليبيا

اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية على تويتر.. وفبركة خبر انسحاب القوات الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. شاهد إطلالة نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها

عروس تمنع صديقتها من حضور حفل زفافها لسبب غير متوقع.. تفاصيل

SONY للهواتف المحمولة تنافس تيسلا وتصنع أول سيارة كهربائية بمواصفات خيالية "صور"