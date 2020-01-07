فيديوجراف| لم يكن لصًا.. آخر التطورات في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

ظهرت تطورات جديدة في واقعة اقتحام لص فيلا المطربة نانسي عجرم بلبنان، والذي قام بتهديد الأسرة بالسلاح للحصول على مجوهرات فقام زوج المطربة باطلاق الرصاص عليه وقتله .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الواقعة ورد محامي اسرة الفنانة نانسي عجرم من خلال الفيديوجراف التالي.
اقارب القتيل ادعوا انه لم يكن لصا كما تقول أسرة نانسي وأنه كان يريد الحصول على مستحقاته المالية مقابل العمل في صيانة حديقة المنزل.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الواقعة ورد محامي اسرة الفنانة نانسي عجرم من خلال الفيديوجراف التالي.