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فيديو جراف

فيديوجراف| لماذا ألقت الشرطة القبض على زوج نانسي عجرم

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:06 م
منار شعبان
اقتحم لص منزل الفنانة نانسي عجرم بلبنان، حيث قام بتهديد الأسرة بالسلاح للحصول على مجوهرات.

استطاع زوج نانسى عجرم طبيب الاسنان فادي هاشم قتله، لتتحول الجريمة من سطو مسلح وسرقة بالإكراه إلى جريمة قتل.


كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة جديدة في القضية وهي أن السلاح الذي كان بحوزة اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم ، لم يكن حقيقيا بل كان سلاحا دون ذخيرة حية ( فشنك ).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي...
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