عمرو الجنايني : اتحاد الكرة منفتح على جميع الأندية.. وعودة الجماهير ليست بأيدينا

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اجتماع الأمس مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز، جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته ، وبناء على ذلك، تم اللقاء، فور طلب النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ذلك ، وكان وسيظل اتحاد الكرة مرحبا بجميع الأندية والتشاور في كل ما يتعلق بأمور اللعبة انطلاقا من أننا جميعا أسرة واحدة.



وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد الكرة أن الحوار كان مثمرا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفي مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.



وقال الجنايني إن المجتمعين اطمأنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري ، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم.



كما أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي ، حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا.



وأوضح عمرو الجنايني، أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات، تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية، وليس اتحاد كرة القدم فقط، باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة.