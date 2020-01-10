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رياضة

إبراهيم نورالدين يكشف كواليس وقفة رمضان وحضن باسم مرسي.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عدسة - أحمد بيسو
كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن كواليس وقوفه على الكرة إلى جانب قيامه باحتضان باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي فى إحدى مباريات الدورى الممتاز.

وقال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد"، إنه لا يوجد مجال داخل الملعب للعواطف وأنا أصدقائى من لاعبى الأهلى والزمالك القدامى والحاليين وخارج المستطيل الأخضر نحن جميعا أصدقاء وإخوة.

وأضاف: من غير المقبول أن أصافح باسم مرسي وهو صديق وألعب كرة خماسية مثله مثل اللاعبين فى كافة الأندية فى مناسبة ما وفى داخل الملعب أشيح بوجهى بعيدا عنه.

وأشار إلى أن وقوفه على الكرة جاءت قبل قيام رمضان صبحى لاعب النادى الأهلي بذلك الأمر بـ 3 شهور وأوضحت ذلك مرارا لكن هناك من يتربص بى وقام بإظهار الصورة مجددا عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بغرض الإثارة والتشويش على مسيرته التحكيمية.
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