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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري.

وبدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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