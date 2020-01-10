واشنطن تعلن فرض عقوبات إضافية على إيران

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين فرض 17 عقوبة ضد شركات إيرانية تختص بصناعة الحديد .



كما أعلن الوزير في مؤتمر صحفي، نية بلاده فرض عقوبات ضد مسؤول إيراني رفيع المستوى بشأن البرنامج الباليستي.



وأكد منوشين أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار.



وأوضح أنه تم فرض عقوبات على عدد من كبار المسئولين على صلة بالهجوم الإيراني الأخير على القواعد الأمريكية في العراق.



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قال يوم الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران، مشيرًا في سياق متصل إلى أن لديه شكوكًا في موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران.