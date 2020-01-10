مدارس النيل المصرية تشارك في معرض School Hub

تشارك مدارس النيل المصرية في معرض School hub الخاص بكل ما يخص التعليم في مصر، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلي 18 يناير الجاري بأحد فنادق الجيزة، فندق Movenpick مدينة الإنتاج الإعلامي.
وقالت مدارس النيل المصرية في بيان رسمي لها : الآن نفتح إليك آفاق الإلتحاق بالمدارس الدولية التى تتيح فرصة التعلم الحقيقي بأسعار تنافسية.
وأعلنت مدارس النيل المصرية أنها تعتمد على معايير عالمية وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد علي مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم.
وتمنح الطلاب شهادة معتمدة دوليا من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات.
وتتمثل الشهادات الممنوحة للطلاب فى مدارس النيل المصرية:
Certificate of Nile International Preparatory Education - CNIPE -
Certificate of Nile International Secondary Education – CNISE -
ويشارك في المعرض الذي انطلق عام 2004، الآلاف من أولياء الأمور الباحثين عن الفرصة الأفضل لابنائهم.
ويهدف المعرض، الذي يشهد مشاركة العديد من المدارس الدولية والخاصة، إلى تسهيل الفرص لأولياء الأمور في إيجاد مدارس وحضانات وكل ما يخص التعليم المدرسي في الفترة ماقبل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وتتمثل فروع مدارس النيل المصرية : القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) – الشيخ زايد – الشروق – دمياط الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة.
ويمكن التقديم في مدارس النيل المصرية عبر الرابط التالي : http://nes.moe.edu.eg
وقالت مدارس النيل المصرية في بيان رسمي لها : الآن نفتح إليك آفاق الإلتحاق بالمدارس الدولية التى تتيح فرصة التعلم الحقيقي بأسعار تنافسية.
وأعلنت مدارس النيل المصرية أنها تعتمد على معايير عالمية وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد علي مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم.
وتمنح الطلاب شهادة معتمدة دوليا من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات.
وتتمثل الشهادات الممنوحة للطلاب فى مدارس النيل المصرية:
Certificate of Nile International Preparatory Education - CNIPE -
Certificate of Nile International Secondary Education – CNISE -
ويشارك في المعرض الذي انطلق عام 2004، الآلاف من أولياء الأمور الباحثين عن الفرصة الأفضل لابنائهم.
ويهدف المعرض، الذي يشهد مشاركة العديد من المدارس الدولية والخاصة، إلى تسهيل الفرص لأولياء الأمور في إيجاد مدارس وحضانات وكل ما يخص التعليم المدرسي في الفترة ماقبل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وتدار على هامش المعرض سلسلة من الندوات والورش يشارك فيها مختصين في تدريب وتأهيل المدرسين وخبراء في الاعتمادات الدولية، كما يوفر المعرض الفرصة لمعرفة فكرة القرض التعليمي و مؤسسات التأمين الخاصة.
وتتمثل فروع مدارس النيل المصرية : القاهرة الجديدة (الأندلس – الياسمين) – الشيخ زايد – الشروق – دمياط الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة.
ويمكن التقديم في مدارس النيل المصرية عبر الرابط التالي : http://nes.moe.edu.eg