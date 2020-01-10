جميلة عوض: والدتي دخلت مجال الفن بـ الصدفة.. شاهد



وأوضحت:"أمى لم تعتزل ولكنها توقفت عن التمثيل لأنها ترغب فى فعل ماتحبه فقط، وستعود للفن فى حالة ماتوفر عمل فنى جيد".





قالت الفنانة جميلة عوض، إنها اعتادت على الوسط الفنى منذ أيام طفولتها، موضحة: "كنت دايما بروح المسرح مع عمى وده كان شئ بالنسبالي طبيعى".وتابعت جميلة عوض خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كنت حاسة أني هكون ممثلة منذ الطفولة، وكنت منتظرة الفرصة".وأكملت:"كنت بروح التصوير مع أمى وقت الطفولة، وأول مشهد قمت بتمثيله كان عمري 7 سنوات".ونوهت:" كنت بحفظ القرآن وأنا طفلة، مع شيخ فى المنزل وده ساعدنى أن اللغة العربية تكون جيدة".وأشارت الفنانة إلى أنها كانت تنوى الانتقال إلى مدرسة لا يوجد بها مادتى العربي والدين ولكن والدها رفض، معتبره شيئا أساسيا على حد وصفها.ولفتت الفنانة جميلة عوض إلى أن والدتها الفنانة راندا عوض دخلت مجال الفن بالصدفة، موضحة:"كانت بتحب الفن ولكنها لم تكن تسعى للتمثيل".