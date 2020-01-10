جميلة عوض تكشف أسرارا من طفولتها مع جدها الكوميدى الشهير

كشفت الفنانة جميلة عوض، كواليس طفولتها مع جدها الفنان الراحل محمد عوض، قائلة:"كل قواعد الطفولة إتكسرت عشانى وكنت دايما معاه حتى وقت ذهابه للمسرح".



وتابعت جميلة عوض خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"فى مرة كنت بعيط وفوجئت به حملنى وصعد بى خشبة المسرح أمام الجمهور".



وأشارت إلى أنها كانت تستغل الإجازة الصيفية فى المشاركة فى المبادرات الخيرية والأعمال التطوعية.



وعن مشاركتها فى فيلم بنات ثانوي قالت:"تجربة مختلفة ولكنها لم تصل لصعوبة مسلسل تحت السيطرة".



فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



