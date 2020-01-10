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مرأة

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:52 م
زوجة محمود العسيلي
زوجة محمود العسيلي
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة من حفل زفاف الفنان محمود العسيلي علي خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وسط حضور الأصدقاء والمقربين فقط.

أطلت زوجة محمود العسيلي، فى حفل زفافهما بفستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأوف الوايت وذي أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بقماش الجبير الراقى مما منحها إطلالة جذابة ولافتة.

وانتعلت زوجة محمود العسيلي، حذاء أنيقا ذا كعب عال، فيما تزينت ببعض المجوهرات الألماسية التى زادت من جمال إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمود العسيلي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها
بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها
بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها
بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها
بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها
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