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أخبار العالم

تقدم جديد.. الجيش الليبي يسيطر على جزيرة الفحم جنوب طرابلس

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:45 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
أكد مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت على جزيرة الفحم، وذلك ضمن عملية تقدمها المتواصلة باتجاه منطقة أبو سليم، إحدى أكبر المناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، حسبما أكدت "روسيا اليوم".

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكدا أن قواته كبدت المجموعات المسلحة مزيدا من الخسائر.

يذكر أن الجيش الليبي، أعلن الثلاثاء الماضي، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت للسيطرة على مواقع جديدة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.
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