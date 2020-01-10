الأزهر يعلق على ظاهرة خسوف القمر اليوم الجمعة

قال الأزهر الشريف، إن العالم يشهد اليوم، الجمعة، خسوفًا شبه ظلي للقمر، وقد تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وخمس دقائق تقريبًا، وتكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وثماني دقائق تقريبًا، وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة واثنتي عشرة دقيقة تقريبًا.وأوضح الأزهر في بيان له الدعاء والصلاة عند خسوف القمر، بما روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ».خسوف القمر في القرآن الكريم:قال تعالى.. "وَخَسَفَ الْقَمَرُ" (القيامة: 8 )آيات ورد فيها "القمر" في القرآن الكريم..ورد ذكر القمر في القرآن الكريم 27 مرة في 26 آية؛ حيث تكرر ذكر القمر مرتين في الآية رقم 37 من سورة "فصلت"، كما جاء ذكر القمر تحت مسمى "الأهلة" مرة واحدة في الآية 189 من سورة "البقرة"؛ ليكون مجموع ورود القمر في القرآن الكريم 28 موضعًا.قال تعالي{فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبِّي} - الأنعام (77){فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا}الأنعام (96){وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ}-الأعراف (54){هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا} -يونس (5){ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}يوسف (4){وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى} الرعد (2){وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ } إبراهيم (33){وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ} النحل (12){وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } الأنبياء (33){أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} الحج (18){تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا } الفرقان (61){وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ} العنكبوت (61){وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} لقمان (29){وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى} فاطر(13){وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } يس (39){لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } يس(40){ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى}الزمر(5){وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } فصلت (37){اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ }القمر(1){الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ }الرحمن (5){وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا }نوح (16){كَلَّا وَالْقَمَرِ }المدثر (32){وَخَسَفَ الْقَمَرُ }القيامة (8){وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ }القيامة (9){وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ }الانشقاق (18){وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا }الشمس (2){يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } (189).