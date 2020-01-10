بفستان وردي شفاف .. نوال الزغبي تتألق عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نوال بإطلالة جديدة بفستان كت قصير وردى ضيق، واعتمدت على تسريحة شعر كيرلى دون تكلف وعادية جدا، والتقطت الصورة وهي جالسة".



ونسقت نوال علي اطلالاتها حقيبة يد باللون الفضى لتتناسق بالالوان، كما اعتمدت ماكياج هادئا وبسيطا مع اطلالاتها.



يذكر أن نوال الزغبى بدأت مرحلة التحضير لبرنامج المواهب الجديد، الذي يشاركها فيه بعض النجوم والملحنين.