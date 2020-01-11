حبس عاطل لتنقيبه عن الآثار ببولاق ابو العلا

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس عاطل، 4ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الاثار أسفل منزل والده بدائرة القسم.



البداية عندما وردت معلومات للمقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدرب التنور من شارع درب نصر ـ دائرة القسم.



انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أن عاطل ومقيم بالعقار المُشار إليه (ملك والده) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.



وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 م بعمق 15 مترا، وأدوات تنقيب.



وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.