اليوم.. سماع مرافعة النيابة فى حادث قطار محطة مصر

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 14 متهما في "حادث قطار محطة مصر"، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنه في يوم 27 فبراير من العام الماضي، عبث المتهم الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، ونتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.



وأسند للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.