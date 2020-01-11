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حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل سيدة وتشويه وجهها في البحر الأحمر

السبت 11/يناير/2020 - 08:46 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم، السبت، أولى جلسات محاكمة عاطل وسائق ومقاول متهمين بقتل سيدة وإلقاء جثتها بطريق رأس غارب الشيخ فضل.

تعود الواقعة لشهر مارس الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بلاغا بالعثور على جثة سيدة شبه عارية ومشوهة الوجه على جانب الطريق بطريق رأس غارب الشيخ فضل.

وانتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب تحت إشراف العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها المباحث أن أحد ثلاثة أفراد هم مقاول وعاطل وسائق، ارتكبوا واقعة قتلها والتخلص من الجثة وجرى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير عام أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مباحث قسم شرطة رأس غارب بلاغا من سائق بالعثور على جثة سيدة بطريق رأس غارب الشيخ فضل.

بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وبدأت في فحص البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وبجوارها متعلقاتها الشخصية، وتبين أنها مطموسة الملامح نظرا لاحتراق أجزاء من جسدها وجرى العثور على ورقة عليها رقم تليفون لشخص يدعى ماهر.

وعلى الفور جرى إخطار اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، الذي أمر بتشكيل فريق بحث لضبط الجاني وكشف غموض الحادث، وبالاشتراك مع مباحث قسم ثاني الغردقة توصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "عماد. ح"، مقاول بناء، و"محمود. م"، عاطل، و"ماهر. ش"، سائق.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الضحية تدعى "ضحى. ج"، 35 سنة، كانت على علاقة غير شرعية بالمتهم "محمود. م" وأنجبت منه طفلًا، ورفعت دعوى قضائية لإثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها.

واستدرج المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمين الآخرين المجني عليها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا على أن يقَوموا بقتلها بعد إقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل وإلقاء الجثة بجانب الطريق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين نزعوا ملابس المجني عليها بالكامل، ورشوا مادة "تنر" على وجهها حتى لا تظهر ملامحها.

كما كشفت أقوال والدة المجني عليها في النيابة العامة، أنها ابنتها متغيبة منذ منتصف الشهر الماضي تقريبا، وأنها معتادة على الاختفاء والعودة مرة أخرى للمنزل.
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