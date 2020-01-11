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تعليم

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمرا بعنوان «الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى».. فبراير المقبل

السبت 11/يناير/2020 - 07:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تنظم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والعلمى الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى"وذلك فى الفترة من ٢٥إلى ٢٧ من فبراير المقبل بمدينة الغردقة.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة السيد عميد الكلية و مقرر المؤتمر اادكتورة أمانى حنفى استاذ الموسيقى العربية بالكلية وعميدة الكلية السابقة.

ويلقى المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي وغيرها الكثير.
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