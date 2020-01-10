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فن

أنا لازم أتغير | أحمد سعد يتحول لـ عمرو سعد

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:41 م
أحمد سعد - عمرو سعد
أحمد سعد - عمرو سعد
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، مازح به أصدقاءه، إذ ظهر في الفيديو يحدث متابعيه بدافعه عن التغير، ليظهر شقيقه الفنان عمرو سعد بعد ذلك مرتديًا نفس الملابس، وينظر بإندهاش.

من جهة أخرى، فاجأ أحمد سعد جمهوره بظهور قصة حب جديدة في حياته رغم مضي شهور قليلة على انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، رافضا الإفصاح عن هوية حبيبته وإذا ما كانت من الوسط الفني أو من خارجه.

قال أحمد سعد في حواره ببرنامج الجمعة في مصر، بعد سؤال الإعلامية ياسمين سعيد له عن وجود حب في حياته بالفترة الحالية، ليفاجئها بالرد "هو من جهة فيه حب جديد اه فيه".

وعن سؤاله هل هي من الوسط الفني، ليرفض أحمد سعد الإجابة قائلا "لا لا متقولش احنا اتعلمنا بقا، ده انا هحطها في علبه، هروح جبل زي جبال الألب كده واحطها في قفص و اقفل عليها علشان محدش يشوفها".

ومع محاولات ياسمين سعيد للحصول عن بعض المعلومات عنها يرد عليها احمد سعد قائلا " الموضوع ده خط أحمر، كل المواضيع عادي الا الموضوع ده ".
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