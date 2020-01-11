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رياضة

الأهلي يفوز على الجزيرة ويتوج ببطولة كأس مصر لكرة الماء

السبت 11/يناير/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
توج الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2019-2020، بعد الفوز على الجزيرة بضربات الترجيح في نهائي البطولة، الذي أقيم بحمام السباحة بنادي هليوبوليس.

قدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى المباراة، التي شهدت منافسة ساخنة بين الفريقين على المستوى الفني، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 10-10، ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، التي حسمت اللقب للأهلي بالفوز ١٨-١٧.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي البطولة بعد الفوز على الزمالك 11-3 في المباراة الأولى، و6-4 في المباراة الثانية، وكلل الفريق مجهوده بقيادة الصربي ديان جوفوفيتش، المدير الفني، بالفوز باللقب عن جدارة.

هذا ويضم جهاز كرة الماء بالنادي وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء، ونائبه محمد فاضل، بينما يضم الجهاز الفني والإداري: ديان جوفوفيتش، المدير الفني، ووليد عزت، مدربًا عامًّا، وأحمد أسامة، مدرب الدرجة الأولى، وتوفيق أحمد، مساعد مدرب، وباسم زينهم، مدرب حراس مرمى، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد، طبيًّا، وسامح العشري، إداريًّا، وخالد بن عيسى، محللًا فنيًّا.

بينما تضم قائمة اللاعبين: مصطفى ماجد، وأحمد سامح، ومحمد وليد محمد، وعبدالرحمن هارون، ومحمد أسامة، ومحمد أبو سديرة، ومازن قاسم، ومحمود طارق، وكريم جمال، وعبدالرحمن أسامة، ومحمد عبدالستار، ومحمد وليد عزت، ومحمد وليد حامد، وزياد وائل عزت، وحسن هارون، وأحمد شريف، وأيمن عادل، ويوسف سعد، ومحمود السيد، وحازم خالد، وأحمد فؤاد، ويحيى علاء.
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