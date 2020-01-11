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فن

شاهد..هند عبد الحليم بإطلالة جديدة.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 01:19 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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كريم ناصر
نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بالصورة بإطلالة جذابة حيث ارتدت جاكيت ابيض و تيشرت باللون البنفسجى ،وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
شاهد..هند عبد الحليم بإطلالة جديدة.. صور
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