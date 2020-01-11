وصلة مزاح.. حديث مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك عقب الفوز على زيسكو|شاهد

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.





وخلال حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين، وجه حازم إمام كابتن الفريق الشكر لمرتضى منصور، والجماهير والجهاز الفني، على الدعم والمساندة.





وقال مرتضى منصور، إن بن شرقي أدى مباراة رائعة وجميع اللاعبين، مشيدا بتمريرته الأخيرة لمصطفى محمد وإحراز الأخير هدف رائع في الدقيقة 89، ومشيدا بأداء الجميع وإنكار الذات في الملعب.



