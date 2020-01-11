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رياضة

وصلة مزاح.. حديث مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك عقب الفوز على زيسكو|شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 01:17 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير - عدسة / حسن العمدة
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.

وخلال حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين، وجه حازم إمام كابتن الفريق الشكر لمرتضى منصور، والجماهير والجهاز الفني، على الدعم والمساندة.

وقال مرتضى منصور، إن بن شرقي أدى مباراة رائعة وجميع اللاعبين، مشيدا بتمريرته الأخيرة لمصطفى محمد وإحراز الأخير هدف رائع في الدقيقة 89، ومشيدا بأداء الجميع وإنكار الذات في الملعب.

ودخل منصور في وصلة مزاح مع اللاعبين في غرفة الملابس، عقب الفوز المهم، موجها حديثه لمصطفى محمد قائلا له، "ليه أتأخرت في التسجيل، فضحك اللاعب وقال اعمل ايه".
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