دون امتصاص الزيت :طريقة عمل باذنجان مقلي

تشكين أغلب ربات البيوت من امتصاص الباذنجان لكميات كبيرة من زيت القلي الأمر الذي يفسد طعمه ويسبب اكتساب المزيد من الدهون .



لذا قامت الشيف هالة فهمى في برنامج سفرة و طبلية على صدى البلد، تحضير الباذنجان المقلي بدون ان يمتص كمية كبيرة من الزيت



*المقادير



باذنجان رومي



فلفل رومي



بطاطس



كوب دقيق



ملح و زيت



*طريقة التحضير



-قومي بتقشير الباذنجان



-اقطعي الباذنجان الرومي على شكل دوائر عريضة



-يغسل الباذنجان ويجفف جيدا من الماء



-رشيه بالملح من الوجهين واتركيه لمدة نصف ساعه حتى يتخلص من الماء بداخله بفعل الملح ثم اشطفيه من الملح



-اخلطي بعض الطحين مع قطع الباذنجان قبل القلي وستلاحظين انه لن يتشرب بالزيت ابدا