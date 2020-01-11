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مرأة

دون امتصاص الزيت :طريقة عمل باذنجان مقلي

السبت 11/يناير/2020 - 04:01 ص
دون امتصاص الزيت
دون امتصاص الزيت :طريقة عمل باذنجان مقلي
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أسماء عبد الحفيظ
تشكين أغلب ربات البيوت من امتصاص الباذنجان لكميات كبيرة من زيت القلي الأمر الذي يفسد طعمه ويسبب اكتساب المزيد من الدهون .

لذا قامت الشيف هالة فهمى في برنامج سفرة و طبلية على صدى البلد، تحضير الباذنجان المقلي بدون ان يمتص كمية كبيرة من الزيت

*المقادير

باذنجان رومي

فلفل رومي

بطاطس

كوب دقيق

ملح و زيت

*طريقة التحضير

-قومي بتقشير الباذنجان

-اقطعي الباذنجان الرومي على شكل دوائر عريضة

-يغسل الباذنجان ويجفف جيدا من الماء

-رشيه بالملح من الوجهين واتركيه لمدة نصف ساعه حتى يتخلص من الماء بداخله بفعل الملح ثم اشطفيه من الملح

-اخلطي بعض الطحين مع قطع الباذنجان قبل القلي وستلاحظين انه لن يتشرب بالزيت ابدا
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