دون امتصاص الزيت :طريقة عمل باذنجان مقلي

تشكين أغلب ربات البيوت من امتصاص الباذنجان لكميات كبيرة من زيت القلي الأمر الذي يفسد طعمه ويسبب اكتساب المزيد من الدهون .
لذا قامت الشيف هالة فهمى في برنامج سفرة و طبلية على صدى البلد، تحضير الباذنجان المقلي بدون ان يمتص كمية كبيرة من الزيت
*المقادير
باذنجان رومي
فلفل رومي
بطاطس
كوب دقيق
ملح و زيت
*طريقة التحضير
-قومي بتقشير الباذنجان
-اقطعي الباذنجان الرومي على شكل دوائر عريضة
-يغسل الباذنجان ويجفف جيدا من الماء
-رشيه بالملح من الوجهين واتركيه لمدة نصف ساعه حتى يتخلص من الماء بداخله بفعل الملح ثم اشطفيه من الملح
-اخلطي بعض الطحين مع قطع الباذنجان قبل القلي وستلاحظين انه لن يتشرب بالزيت ابدا
لذا قامت الشيف هالة فهمى في برنامج سفرة و طبلية على صدى البلد، تحضير الباذنجان المقلي بدون ان يمتص كمية كبيرة من الزيت
*المقادير
باذنجان رومي
فلفل رومي
بطاطس
كوب دقيق
ملح و زيت
*طريقة التحضير
-قومي بتقشير الباذنجان
-اقطعي الباذنجان الرومي على شكل دوائر عريضة
-يغسل الباذنجان ويجفف جيدا من الماء
-رشيه بالملح من الوجهين واتركيه لمدة نصف ساعه حتى يتخلص من الماء بداخله بفعل الملح ثم اشطفيه من الملح
-اخلطي بعض الطحين مع قطع الباذنجان قبل القلي وستلاحظين انه لن يتشرب بالزيت ابدا