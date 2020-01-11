نجيب ساويرس: برلمان تونس يرفض حكومة الإخوان



لم تتحصّل الحكومة المقترحة على عدد الأصوات المطلوبة (109 صوتا) وبذلك لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب.



وكانت قد انطلقت في تونس، أمس الجمعة، جلسة تصويت في البرلمان من أجل منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بناء على قائمة الوزراء التي أحالها الرئيس، قيس سعيد، إلى مجلس النواب، في وقت سابق.

نشر رجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .وكتب قائلا: برلمان تونس يرفض حكومة الإخوان .وذلك بعد إعلان نتيجة تصويت برلمان تونس نتيجة التصويت على الحكومة المقترحة وهى حكومة الحبيب الجملىوكانت النتيجة التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة بــ72 نعم 03 إحتفاظ و134 رفض.