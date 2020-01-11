سيول تغرق إسرائيل وخسائر بـ50 مليون شيكل.. صور

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 50 مليون شيكل كانت خسائر إسرائيل خلال اليومين الماضيين بسبب الأحوال الجوية العاصفة.





وقالت الإذاعة إن الأحوال الجوية العاصفة التي اجتاحت إسرائيل خلفت أضرارا في قطاع الزراعة تقدر بحوالي 50 مليون شيكل.





ووفق الإذاعة، فقد قُدِمت أكثر من 500 طلب تعويض إلى وزارة الزراعة الإسرائيلية، بعد أن أتلفت الأمطار الغزيرة، محاصيل زراعية.





وغمرت مياه الأمطار والثلوج عدة مناطق في مدينة تل أبيب، ما تسبب في فيضانات وإغلاق العديد من الطرقات فيها.





وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغراق عدة شوارع في مدينة تل أبيب، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق شارع أبا هيلل في رمات غان وإغلاق شارع هكيشون في بني براك.





وقالت مصادر إسرائيلية في مدينة يافا، إن عددا من شوارع وبيوت المدينة تعرضت للغرق اليوم السبت، في ظل الأحوال الجوية العاصفة والأمطار الغزيرة في المنطقة، حيث تم إخلاء عدد من البيوت و فتح المراكز الجماهيرية لاستقبال العائلات التي يتم إخلاؤها.





وأعلنت البلدية في يافا حالة الطوارئ لمواكبة التطورات على الأرض، في ظل السيول وغرق بيوت وممتلكات.





وأفاد موقع "مفزاك لايف" بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، فيما احتجزت الفيضانات العديد من الإسرائيليين حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلائهم.





وفي شمال إسرائيل تساقطت الثلوج في ساعات الليل وفي ساعات الصباح فوق جبل الشيخ ومرتفعات الجولان وقرى مجدل شمس وقرى بقعاتا ومسعدة وتراكمت لعلو سنتميترات عديدة.



