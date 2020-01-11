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تعليم

شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ

السبت 11/يناير/2020 - 09:10 ص
ازاحة مياه الامطار
ازاحة مياه الامطار
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ياســــمين بدوي
حرصت عدد من العاملات بمدرسة الفاروق عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دمياط التعليمية، على التعاون في وقت مبكر من صباح اليوم لإزاحة مياه الأمطار من فناء المدرسة قبل وصول التلاميذ للمدرسة.

ومن جانبه أكد السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال امتحانات نصف العام، مشددا على توفير الراحة النفسية لهم والهدوء والمقاعد المناسبة والإضاءة الجيدة بجانب تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل اللجان ودورات المياه.
كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على حسن معاملة الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان متمنيًا دوام التوفيق والنجاح.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور عمليات إزاحة مياه الأمطار من المدرسة.
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
شاهد.. عمليات إزاحة مياه الأمطار من فناء مدرسة عمر بن الخطاب قبل وصول التلاميذ
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