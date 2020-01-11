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أول ظهور رسمي لـ هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 10:02 ص
هيثم بن طارق سلطان
هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو، عن أول ظهور رسمي لهيثم بن طارق سلطان عمان الجديد.

وكان الديوان السلطاني في عمان، أعلن صباح اليوم، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر ناهز 79 عاما.

يعد السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس سلطنة عمان العصرية الحديثة وباني نهضتها، حيث نقلها من الحكم القبلي إلى دولة مؤسسات وقانون.

49 عاما قضاها السلطان قابوس في الحكم بدأت في الـ23 يوليو 1970، جعلته صاحب أطول فترة حكم بين حكام العرب، وزادت من رصيد إنجازاته التي قدمها للسلطنة.

ويعد السلطان قابوس أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو عام 1981.

ويعتبر السلطان قابوس السلطان الثامن من سلالة الإمام أحمد بن سعيد المؤسس الأول لأسرة آل بوسعيد سنة 1744م، الذي مازالت ذكراه موضع احترام وإجلال في عمان كمحارب شجاع وإداري محنك.

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