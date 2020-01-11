AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم السبت 11 - 1 - 2020.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 10:11 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رافت
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى درجات الحرارة اليوم، السبت 11- 1- 2020.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مستقر تشهد خلاله البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، مع توقف نشاط الرياح والأتربة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 1- والعظمى 11

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

العظمى بالقاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة اليوم.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-11-2019.. فيديو

درجات الحرارة بـ المحافظات اليوم الأحد 17-11-2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الاثنين 18-11-2019 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 19-11-2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. صلاح محسن يقترب من سموحة.. رئيس الزمالك لـ طارق حامد: جائزة كاف لا تشرفك

تداول صور امتحان عربي 2 ثانوي الإلكتروني عبر فيس بوك.. وعمليات التعليم: جار تتبعها للتحقق من صحتها

هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانوني سلطانا لـ عمان

دعاء مجرب إذا دعوت به بعد صلاة ركعتين يقضي الله لك حاجتك.. فيديو

ثورة أمهات مصر تتلقى رسائل تكشف حال امتحان 2 ثانوي في جميع المحافظات الآن

لسبب مفاجئ.. فتاة تستيقظ من النوم مشلولة بعد الاحتفال بعيد الميلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. غادة عادل وبشرى تتألقان بفساتين سوداء في حفل زفاف العسيلي

أسعار فيات fiat اليوم في مصر تسجل انخفاضا 25 ألف جنيه.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور