AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتي الجمهورية ناعيا السلطان قابوس: حقق نهضة شاملة في سلطنة عمان

السبت 11/يناير/2020 - 12:07 م
السلطان قابوس، سلطان
السلطان قابوس، سلطان عمان الشقيقة...رحمة الله
Advertisements
القسم الديني
نعى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، للأمة الإسلامية والعربية وللشعب العماني الشقيق وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، السبت، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة فى خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأشاد فضيلة المفتي بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي وتحقيق نهضة شاملة داخل سلطنة عمان الشقيقة يشهد بها القاصي والداني، أرساها فقيد الأمة خلال خمسين عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970م، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

مفتي الجمهورية يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه سلطان بن زايد

مفتي الجمهورية ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

الرئيس الموريتاني يرسل برقية تعزية لرئيس دولة الإمارات في وفاة شقيقه

الإمارات تعلن الحداد 3 أيام على وفاة سلطان عمان

السيسي ناعيا السلطان قابوس: كان داعما للقضايا العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

هشام الحلبى: لهذه الأسباب مصر قامت بمناورة قادر 2020.. فيديو

دعاء التوبة النصوح.. 10 أدوية مأثورة للتخلص من جميع الذنوب والمعاصى

صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس بن سعيد.. شاهد

الخارجية الإيرانية تعتذر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أول تعليق من روحاني على اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية

لم يتحقق في تاريخ الدوريات الكبرى.. إنجاز تاريخي ينتظر ليفربول أمام توتنهام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

بفستان فوشيا.. أصالة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أسبوع مزدحم بالأحداث.. البابا تواضروس يبدأ زيارته لسوهاج بافتتاح مدارس سان جورج